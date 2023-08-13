Леонтьев об 1:6 от «Куньлуня»: «Потеря концентрации привела к быстрым голам. Вины Гарипова нет, считаю»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался о разгроме от «Куньлуня» на Кубке Лады.

Китайский клуб одержал победу со счетом 6:1 и досрочно выиграл турнир.

Вратарь нижнекамцев Эмиль Гарипов пропустил 4 шайбы в середине первого периода за 3 минуты 20 секунд, после чего был заменен.

«Мы на установке предупреждали ребят, что соперник очень активно начинает игру. Как пример вчерашняя игра с « ».

К сожалению, потеря концентрации привела к быстрым голам. Вины в этих голах голкипера , считаю, нет. Особенно в первом и третьем, когда нам забивали с пятака. Да, потом сумели игру выровнять, Но фора была слишком большая.

Соперник сегодня был мобильнее, быстрее. Может сказалось то, что он только недавно собрал состав и начал тренироваться и поэтому выглядел свежее нас, но это не оправдание.

Каждая игра предсезонки дает нам много информации для дальнейшей работы. В этом плане, несмотря на поражение, сегодняшний матч был полезным для нас. Двигаемся дальше», – сказал Олег Леонтьев.