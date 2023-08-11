Граф, Крутов и Онишко вошли в состав сборной России U18 на матч открытия «Сибирь-Арены»

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Стал известен состав сборной России U18 на матч открытия арены в Новосибирске.

Первая игра на «Сибирь-Арене» пройдет 13 августа. Соперником россиян будет сборная Беларуси U18.

Вратари: Михаил Коротков («Академия СКА-Юниор»), Ярослав Кузьменко (МХК «Спартак»), Платон Мехряков («Сибирские Снайперы»);

Защитники: Артем Вильчинский, Иван Корнилов, Михаил Созинов (все – «СКА-1946»), Алексей Родионов («Красная Армия»), Арсен Таймазов (МХК «Динамо» М), Макар Фомин («Алмаз»), Роман Шохрин («Локо»);

Нападающие: Егор Граф, Евгений Новиков (оба – «СКА-1946»), Алексей Донцов, Иван Окунев, Илья Паутов (все – «Красная Армия»), Леонид Колодий («Белые Медведи»), Андрей Крутов («Чайка»), Роман Лутцев, Егор Сурин (оба – «Локо»), Илья Люзенков («Сибирские Снайперы»), Никита Онишко («Ирбис»), Данила Сысоев («Омские Ястребы»), Артур Фаизов («Мамонты Югры»).

Главный тренер: Павел Канарский (входит в штаб «СКА-1946»). 

 

1 комментарий

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ТимТалер
Это интересно ! Не видел 2006 год. Будет трансляция 13.08. в 12:15 на Матч ТВ.
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