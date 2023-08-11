Граф, Крутов и Онишко вошли в состав сборной России U18 на матч открытия «Сибирь-Арены»

Стал известен состав сборной России U18 на матч открытия арены в Новосибирске.

Первая игра на «Сибирь-Арене» пройдет 13 августа. Соперником россиян будет сборная Беларуси U18.

Вратари: Михаил Коротков («Академия СКА-Юниор»), Ярослав Кузьменко (МХК « »), Платон Мехряков («Сибирские Снайперы»);

Защитники: Артем Вильчинский, Иван Корнилов, Михаил Созинов (все – «СКА-1946»), Алексей Родионов («Красная Армия»), Арсен Таймазов (МХК « » М), Макар Фомин (« »), Роман Шохрин («Локо»);

Нападающие: Егор Граф, Евгений Новиков (оба – «СКА-1946»), Алексей Донцов, Иван Окунев, Илья Паутов (все – « »), Леонид Колодий («Белые Медведи»), Андрей Крутов («Чайка»), Роман Лутцев, Егор Сурин (оба – « »), Илья Люзенков («Сибирские Снайперы»), Никита Онишко («Ирбис»), Данила Сысоев («Омские Ястребы»), Артур Фаизов («Мамонты Югры»).

Главный тренер: Павел Канарский (входит в штаб «СКА-1946»).