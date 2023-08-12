Быков о Fan ID в хоккее: «Все направлено для упрощения действий и совершенствования сервиса. Людям старой формации не всегда легко даются нововведения»

Теги болельщики Вячеслав Быков премьер-лига Россия КХЛ Fan ID Хоккей

Вячеслав Быков оценил возможность введения Fan ID в хоккее.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться не только в футболе и в других видах спорта.

«Сейчас технологический прогресс внедряется во все сферы жизнедеятельности нашего общества.

Все направлено для упрощения действий и совершенствования сервиса человеку. Спорт – не исключение. Вполне возможно, систему Fan ID могут внедрить и в хоккее.

На мой взгляд, проект с Fan ID направлен на совершенствование системы контроля и безопасности на стадионах.

Конечно, людям старой формации не всегда легко дается справиться с нововведениями.

В этой связи для помощи болельщикам клубы должны создать информационный офис для объяснения и помощи людям, как сделать первые шаги для освоения этой системы пропуска на стадионы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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5 комментариев

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Безумный Макс
швейцарцу виднее)
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zenitni barsuck
они там все совсем ку-ку? Ведь большинство бойкотирующих, это как раз люди относительно молодые! да и на хрена это в хоккее, где и так всё ок с безопасностью, ну разве что на катке игроки порой могут друг другу людей накидать! Вот я как раз из людей "старой формации" и хожу на стадион от случая к случаю! Иногда друзья зовут, иногда на какой то матч сам компашку соберу, часто гости приезжают и хотят помимо стандартной программы (Эрмитаж, Петропавловка и тп) сходить на стадион, который тоже стал знаковым брендом! и таких зрителей весьма немалый процент, а фан-уйди их напрочь отсекает, потому что большинство из таких просто поленится заморачиваться и тратить время на оформление этой идиотской бумажки! кстати, как её оформлять гражданам других стран ваще ни хрена непонятно!
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Сергей48
К сожалению, рано или поздно к этому всё и придёт! Как в своё время и камеры
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samarskij-kuzmich
Как раз эти самые "люди старой формации" и навязывают молодежи и среднему поколению тотальный контроль во всём.
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Melnikov1968
Слава, да ты хоть не лепи всякую ересь. При чем здесь сервис и безопасность? Когда последний раз была драка на хоккее среди зрителей? Назови дату, какие команды играли в этот момент. Каким образом Fanid улучшит моё обслуживание на арене? Бутерброд с сыром куплю без очереди?
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