Быков о Fan ID в хоккее: «Все направлено для упрощения действий и совершенствования сервиса. Людям старой формации не всегда легко даются нововведения»

Вячеслав Быков оценил возможность введения Fan ID в хоккее.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться не только в футболе и в других видах спорта.

«Сейчас технологический прогресс внедряется во все сферы жизнедеятельности нашего общества.

Все направлено для упрощения действий и совершенствования сервиса человеку. Спорт – не исключение. Вполне возможно, систему Fan ID могут внедрить и в хоккее.

На мой взгляд, проект с Fan ID направлен на совершенствование системы контроля и безопасности на стадионах.

Конечно, людям старой формации не всегда легко дается справиться с нововведениями.

В этой связи для помощи болельщикам клубы должны создать информационный офис для объяснения и помощи людям, как сделать первые шаги для освоения этой системы пропуска на стадионы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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