Кузнецов о сборной России и турнирах: «От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем. Если нет, будет играть против белорусов»
Евгений Кузнецов высказался о ситуации вокруг сборной России.
Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Кузнецов в 2019 году получил от ИИХФ дисквалификацию на 4 года за употребление кокаина.
– У вас истекла дисквалификация в составе сборной.
– Да, дисквалификация истекла, сборной нет только.
– Есть вера, что сборная вернется?
– Посмотрим. От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем играть. Если нет, будет играть против белорусов, – сказал форвард «Вашингтона».
Шо, опять