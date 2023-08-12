Евгений Кузнецов высказался о ситуации вокруг сборной России.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

в 2019 году получил от дисквалификацию на 4 года за употребление кокаина.

– У вас истекла дисквалификация в составе сборной.

– Да, дисквалификация истекла, сборной нет только.

– Есть вера, что сборная вернется?

– Посмотрим. От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем играть. Если нет, будет играть против белорусов, – сказал форвард « ».