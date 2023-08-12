Кузнецов о сборной России и турнирах: «От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем. Если нет, будет играть против белорусов»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о ситуации вокруг сборной России.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ. 

Кузнецов в 2019 году получил от ИИХФ дисквалификацию на 4 года за употребление кокаина. 

– У вас истекла дисквалификация в составе сборной.

– Да, дисквалификация истекла, сборной нет только.

– Есть вера, что сборная вернется?

– Посмотрим. От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем играть. Если нет, будет играть против белорусов, – сказал форвард «Вашингтона». 

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2 комментария

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Вадим Сидоров
"Если нет, будет играть против белорусов"
Шо, опять
+2
0
+2
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Заборостроитель
Староват он для Р25
+1
0
+1
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