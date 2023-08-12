Широков об «Автомобилисте»: «Должок есть с того сезона, потому что негативный осадок остался»

Сергей Широков высказался о задачах «Автомобилиста» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В пятницу команда обыграла «Динамо» (3:0) на Кубке Республики Башкортостан.

«Сложно что‑то комментировать, для некоторых ребят это был первый матч. Здорово, что выиграли, забили голы. Где‑то были хорошие моменты, где‑то не очень. Разберем, посмотрим, много есть над чем работать.

Должок есть с того сезона, потому что негативный осадок остался. Будем стараться пройти дальше, радовать болельщиков», - сказал форвард клуба из Екатеринбурга.

В прошлом сезоне « » выбыл в первом раунде плей-офф, уступив «Металлургу» (3-4).