Кутюр не планирует уходить из «Сан-Хосе»: «Если бы я думал, что перестройка займет 5-7 лет, расклад был бы другим. Но Майк Грир хорошо поработал»

Логан Кутюр считает, что перестройка «Сан-Хосе» не затянется надолго.

34-летний капитан «Шаркс» не намерен уходить из клуба вслед за Эриком Карлссоном. Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов рассчитан еще на 4 сезона.

В нем есть ограничение на обмен – хоккеист предоставляет список из 3 команд, куда хотел бы перейти.

«Если бы я думал, что перестройка займет 5-7 лет, то расклад был бы другим. Но я думаю, что [генеральный менеджер] Майк Грир хорошо поработал в межсезонье, при этом клуб получил важные выборы на драфте. Трудно сказать, что будет через несколько лет, но сейчас я воодушевлен.

Я хочу изменить ситуацию здесь. Наша управленческая команда готова сделать это, а тренерский штаб поможет делу.

Перемены – это всегда тяжело, если когда-нибудь наступит день, когда это должно будет случиться, то мы к этому придем. Возможно, со временем моя значимость для команды будет уменьшаться, но сейчас я хочу сделать все возможное, чтобы ей помочь», – сказал .