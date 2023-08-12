Кутюр не планирует уходить из «Сан-Хосе»: «Если бы я думал, что перестройка займет 5-7 лет, расклад был бы другим. Но Майк Грир хорошо поработал»

Теги возможные переходы Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Логан Кутюр Хоккей

Логан Кутюр считает, что перестройка «Сан-Хосе» не затянется надолго.

34-летний капитан «Шаркс» не намерен уходить из клуба вслед за Эриком Карлссоном. Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов рассчитан еще на 4 сезона. 

В нем есть ограничение на обмен – хоккеист предоставляет список из 3 команд, куда хотел бы перейти. 

«Если бы я думал, что перестройка займет 5-7 лет, то расклад был бы другим. Но я думаю, что [генеральный менеджер] Майк Грир хорошо поработал в межсезонье, при этом клуб получил важные выборы на драфте. Трудно сказать, что будет через несколько лет, но сейчас я воодушевлен. 

Я хочу изменить ситуацию здесь. Наша управленческая команда готова сделать это, а тренерский штаб поможет делу. 

Перемены – это всегда тяжело, если когда-нибудь наступит день, когда это должно будет случиться, то мы к этому придем. Возможно, со временем моя значимость для команды будет уменьшаться, но сейчас я хочу сделать все возможное, чтобы ей помочь», – сказал Кутюр

 

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1 комментарий

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Вадим Сидоров
"Да ну на фиг этот КС, лучше проведу здесь всю карьеру и буду лицезреть свою фамилию под сводами арены, тем более мой номер не самый ходовой "№39""
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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