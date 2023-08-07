Генменеджер «Сан-Хосе» о Хоффмане и Гранлунде: «Доказали, что умеют забивать в НХЛ, и помогут нам как в большинстве, так и в равных составах»

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Микаэль Гранлунд Майк Хоффман Хоккей

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о Майке Хоффмане и Микаэле Гранлунде.

Форварды стали игроками «Шаркс» в результате обмена с участием Эрика Карлссона.

«Мои ожидания от команды те же, что и всегда. [Тренер] Куинн хочет побеждать, Хассо (Плэттнер, президент Sharks Sports & Entertainment, главный акционер клуба – прим. Sports.ru) хочет побеждать, игроки хотят побеждать.

Так что, думаю, ожидания такие, что новички придут, будут упорно биться и стараться выигрывать матчи. Посмотрим, что будет.

Пришедшие к нам игроки доказали, что умеют забивать в НХЛ. Так что, думаю, они смогут помочь нам как в игре в большинстве, так и в равных составах. Надеюсь, те, кому не понравилось их выступление в прошлом сезоне, в новом сыграют иначе», – сказал Майк Грир.

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3 комментария

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Куда ценнее первый пик Питтсбурга конечно. Обе стороны получили то, что хотели и что соответствует их текущим интересам:
Питтсбург - ва-банк на последний шанс перед перестройкой,
Сан-Хосе - продолжение кривозадой перестройки………..
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Григ живёт в прошлом, лет 5 назад они было хороши:)
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Гранлунд за 21 матч в Питтах забил 1 гол:))
Умеет забивать:)))
А так ГМ надо же что то говорить:)))
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