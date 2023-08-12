Ежов допустил завершение карьеры через год: «Уже соскучился по семье»

Теги Салават Юлаев КХЛ Илья Ежов Хоккей

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов допустил завершение карьеры через год.

— Продление контракта не было сложным решением. Другие предложения поступали. Просто я не хотел менять атмосферу. Мне нравится город, тренерский штаб, болельщики. Это было легкое решение. Очень рад, что отыграю здесь еще один, может быть, последний год.

— Последний год?

— Я сказал: может быть.

— Последний год в «Салавате» или вообще?

— Думаю, может быть, последний вообще, но не хочу пока говорить. В жизни всякое бывает. Уже соскучился по семье.

— Это больше семейное чувство, желание побыть больше дома?

— Да. Все началось с ковида. Два года я не видел детей по семь месяцев. Соскучился по ним, – сказал Ежов.

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