Овечкин посетил национальный комплекс «Туган Авылым» в Казани: «Он будет читать детям сказки о Туган Батыре, и наш проект станет еще известнее»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин посетил национальный комплекс «Туган Авылым» в Казани.

В среду в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором принял участие Овечкин.

Сообщается, что форвард «Вашингтона» хотел посмотреть на татарский быт и узнать местные традиции.

В «Туган Авылым» игроку показали центр имени Альфии Авзаловой и рассказали о татарском герое Туган Батыре.

«Он будет читать детям сказки о Туган Батыре, и наш проект, который переведен на пять языков, станет еще известнее», – сказал соучредитель «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Бывал в этом месте . Переводится как «родная деревня» , а в просторечии «Татарская деревня» в центре Казани . Очень красиво выполнено в национальных традициях. Хороший ресторан внутри с национальной кухней . Рекомендую посетить по -возможности,
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petir Beilisch
ресторан национальной кухни, да ладно. Хочешь почувствовать вкус татарской кухни?! Перемячная на перекрестке Тукая и Татарстана - перемячи и эчпочмаки. Приди, покушай и стань татарином. Качество более 20 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
овечкин выучил казанский ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий