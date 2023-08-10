Овечкин посетил национальный комплекс «Туган Авылым» в Казани: «Он будет читать детям сказки о Туган Батыре, и наш проект станет еще известнее»

Александр Овечкин посетил национальный комплекс «Туган Авылым» в Казани.

В среду в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором принял участие .

Сообщается, что форвард « » хотел посмотреть на татарский быт и узнать местные традиции.

В «Туган Авылым» игроку показали центр имени Альфии Авзаловой и рассказали о татарском герое Туган Батыре.

«Он будет читать детям сказки о Туган Батыре, и наш проект, который переведен на пять языков, станет еще известнее», – сказал соучредитель «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.