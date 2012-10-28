Малкин подтвердил наличие гражданства США. Это обнаружил Sports.ru

Нападающий Евгений Малкин имеет американское гражданство.

Форвард «Питтсбурга» подтвердил, что у него есть гражданство США. Это стало известно Sports.ru во время подготовки материала про участие Малкина в бизнес-проекте, связанном с криптовалютой.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина есть американское гражданство, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски

Малкин выдал мощное гражданское заявление: о Путине, протестах и жизни в России

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌