Кокорев об уходе Мичкова из «Сочи»: «После трагедии с отцом Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Кокорев прокомментировал уход Матвея Мичкова из «Сочи».

В сезоне-2022/23 Мичков выступал за клуб на правах аренды из СКА.

– Хотели ли вы сохранить Матвея Мичкова в «Сочи» на следующий сезон?

– Мы знали, что Матвей вернется в СКА из аренды. Это в любом случае, таков регламент.

Но все знают, какие события в его семье случились весной. Из жизни ушел отец Матвея. До этого он выражал желание играть за «Сочи», с удовольствием бы остался у нас. Но после трагедии Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть. Говорил, что все об этом здесь напоминает.

Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи – наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом, – сказал главный тренер «Сочи».

Напомним, 4 апреля стало известно, что отец Матвея Мичкова умер. Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

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