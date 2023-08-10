Ротенберг сыграет за СКА на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи
Роман Ротенберг сыграет на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи.
Главный тренер СКА выступит в качестве игрока в составе петербургского клуба.
Состав СКА выглядит следующим образом:
Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков;
Полевые игроки: Роман Ротенберг, Кирилл Танков, Максим Федотов, Иван Демидов, Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семен Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семен Демидов, Дмитрий Бучельников.
В турнире «Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL» примут участие сборная России, СКА и «Сочи», а также ХК «Ростов». Матчи пройдут 10 августа в Сочи.
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