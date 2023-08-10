Ротенберг сыграет за СКА на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи

Теги СКА ФХР Евгений Кетов Сергей Иванов Роман Ротенберг Матвей Мичков Максим Федотов Дмитрий Бучельников Семен Демидов Артемий Плешков Кирилл Танков Хоккей 3х3 Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг сыграет на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи.

Главный тренер СКА выступит в качестве игрока в составе петербургского клуба.

Состав СКА выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков;

Полевые игроки: Роман Ротенберг, Кирилл Танков, Максим Федотов, Иван Демидов, Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семен Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семен Демидов, Дмитрий Бучельников.

В турнире «Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL» примут участие сборная России, СКА и «Сочи», а также ХК «Ростов». Матчи пройдут 10 августа в Сочи.

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6 комментариев

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Амфитрион
Что ж так поздно сообщили! Уже завожу машину, но ведь пробки, а шанс увидеть мастера на льду может и не повториться!
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Oleg Olegov
Ротенберг скоро: я посмотрел 800 концертов Слипкнота, поэтому смогу стать барабанщиком Арии в новом туре.
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Mohnatiy
И швец, и жнец, и в хоккей игрец
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Дима Миронов
ждём тройку Демидов Мичков Ротенберг самая перспективная молодежь России
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Super Bock
Кому на этот раз посчастливится получить по хребту от Великого ?
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Melnikov1968
Разговоров будет после этого... туши свет.
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