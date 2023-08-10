Ротенберг сыграет за СКА на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи

Роман Ротенберг сыграет на турнире ФХР в формате «3х3» в Сочи.

Главный тренер СКА выступит в качестве игрока в составе петербургского клуба.

Состав СКА выглядит следующим образом:

Вратари: , Артемий Плешков;

Полевые игроки: , , , , Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семен Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семен Демидов, Дмитрий Бучельников.

В турнире «Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL» примут участие сборная России, СКА и «Сочи», а также ХК «Ростов». Матчи пройдут 10 августа в Сочи.