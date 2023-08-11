«Нью-Джерси» подписал Кэла Фута на год. Контракт с защитником – двусторонний

«Нью-Джерси» подписал защитника Кэла Фута на год.

Соглашение с 24-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 800 тысяч долларов, АХЛ – 350 тысяч.

Гарантированный минимум за сезон – 450 тысяч.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Тампу» и « », куда был обменян перед дедлайном.

В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (2+5) очков при полезности «+6» и 63 минутах штрафа.

Фут провел в 3 сезона. В первом из них (2020/21) он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Лайтнинг».