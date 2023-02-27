«Тампа» выменяла Жанно у «Нэшвилла» на Фута и 5 драфт-пиков

Теги переходы Тампа-Бэй Нэшвилл драфт НХЛ Кэл Фут Таннер Жанно Хоккей

«Тампа» и «Нэшвилл» произвели обмен хоккеистами.

Форвард «Предаторс» Таннер Жанно стал игроком «Лайтнинг».

По окончании сезона 25-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. У него последний год контракта с «Нэшвиллом» с зарплатой в размере 800 тысяч долларов за сезон.

В 57 матчах текущего чемпионата НХЛ Жанно набрал 14 (5+9) очков.

«Предаторс», в свою очередь, получили выборы в 1-м раунде драфта-2025 (условный), во 2-м раунде в 2024 году, в 3-м и 4-м и 5-м раундах в 2023-м, а также защитника Кэла Фута, у которого последний год контракта с зарплатой в размере 850 тысяч долларов за сезон. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

21 комментарий

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Дима Миронов
первый раунд условный? какие там условия?
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Latenight Radio
На ближайшем драфте у Тампы остались 6-й и два 7-х пика, на следующем нет первых двух.

Жесть цена за по сути ноунейма, представляю, что у Холланда просят и почему он пока молчит.
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alexacid01
На профильных американских сайтах - подкалывают Бризбуа: За каждую забитую шайбу Жанно в этом сезоне (5) - он отдал по пику!
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Сельмаш1930
Переплата конечно просто жесть, Пойл напоследок развёл Бризбуа как ребёнка. Достаточно было ограничиться просто 2 раундом драфта 2024 года. Окончательно эта сделка будет провальной если Брисбуа не удастся продлить Жанно.
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37old
Ответ Vasilyev
Если Тампа возьмёт кубок, все об этом обмене забудут. Помните, как у всех подрывало, когда Тампа трейданула себе Гудроу. А потом случился кубок, в котором Барклай смотрелся здорово.
Там еще Коулмана взяли и собрали на 2 сезона лучшее 3е звено в лиге. То чего Тампе не хватало.
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LeicesterCity
Жадно, очень жадно Тампа отдала
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Белый офицер
Ответ Gord Lane
Толванен и Эль Ниньо, игроки которые только в слабых командах , могут играть в топ 6. На рынке такие стоят в ряд, с табличкой - купи меня. Ну вот давеча Торонто выставили Андерсона на уэйвер, он как по мне не сильно слабее вышеуказанных лиц. Играют не имена, а игроки и Нэшвилл скинув Толванена, Жанно и Нидерайтера, получил хорошую компенсацию (ну кроме Финна конечно) и ввел в ростер Томазино, Новака и Пярсинена,начал давать больше времени Глассу и Тренину и о чудо в последних пяти играх четыре победы и всего одно поражение в одну шайбу от Соты Плюс Нэшвилл выменял у Филадельфии Isaac Ratcliffe , при чем компенсация Future Considerations. Заиграет, дадим Вам мешок шайб, а не заиграет не судите строго. Сейчас Барри наберет еще пару таких игроков и будет опытным путем искать замену Жанно и ведь найдет лысый черт
Какой Андерсон?! Джоуи?! Не слабее Нино ахахахахаха ))) Дальше твой бред не читал.
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Фанат спорта01
в этом году нужно убирать стариков,и брать молодых парней в четвёртую тройку.
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Why always me?!
Странный обмен. Брисбуа может виднее, но мне кажется они в Тампе уже давно драфт-пики перестали ценить. А зря, костяк команды Стэмкос, Кучеров, Хедман, Вася, Пойнт - все на драфте были выбраны.
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alexacid01
Наверное не стоит сравнивать обмены Жанно с Маером. Лучше сравнить его с Барбашевым.
Того поменяли на проспекта 1 к 1.
А тут проспект + 1, 2, 3, 4 и 5 раунд.
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chubrja
Когда закончились конспекты Айзермана и дальше решил сам.
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Gord Lane
Толванен и Эль Ниньо, игроки которые только в слабых командах , могут играть в топ 6. На рынке такие стоят в ряд, с табличкой - купи меня. Ну вот давеча Торонто выставили Андерсона на уэйвер, он как по мне не сильно слабее вышеуказанных лиц.
Играют не имена, а игроки и Нэшвилл скинув Толванена, Жанно и Нидерайтера, получил хорошую компенсацию (ну кроме Финна конечно) и ввел в ростер Томазино, Новака и Пярсинена,начал давать больше времени Глассу и Тренину и о чудо в последних пяти играх четыре победы и всего одно поражение в одну шайбу от Соты
Плюс Нэшвилл выменял у Филадельфии Isaac Ratcliffe , при чем компенсация Future Considerations. Заиграет, дадим Вам мешок шайб, а не заиграет не судите строго. Сейчас Барри наберет еще пару таких игроков и будет опытным путем искать замену Жанно и ведь найдет лысый черт
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Shamarin
Выменяли на фунт изюма..
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Vasilyev
Ответ Иван Павлов
Ну вот Жанно и уехал, что в общем было ожидаемо, и об этом многие писали вчера в в комментах под новостью о стратегии Нэшвилла на дедлайн. После этого обмена я пожалуй заберу свои слова назад о том, что Дубас переплатил за О’Райлли. А в том трейде ещё в Лифс поехал Аччиари, набравший в этом сезоне больше очков, чем Жанно. По сути, такой же силовой игрок в боттом, только кубкового опыта пресловутого у него гораздо больше. И кто-то писал недавно тут, что Нидеррайтер 1 раунда не стоит? Вот за Жанно дают 1 раунд, ещё кучу пиков и проспекта. Да, он РФА и может продлиться в Тампе, ну так и у Нино ещё год контракта после этого сезона, только он гораздо сильнее как игрок при этом. Брисбуа очень сильно потратился. И этот 1 раунд через 3 драфта может оказаться не низким пиком, а в районе топ-15. Конечно, Жанно может выстрелить как Ник Пол, но если это наконец не сработает? Огромный риск.
Если Тампа возьмёт кубок, все об этом обмене забудут. Помните, как у всех подрывало, когда Тампа трейданула себе Гудроу. А потом случился кубок, в котором Барклай смотрелся здорово.
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Белый офицер
Брисбуа подумал. Последние три года лето на смарку. До последнего в плей-офф, потом ехать еще на драфт церемонию. Некогда и отдохнуть. Взял да и отдал все последние пики 2023 года.
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Белый офицер
РОР с Аччиари для Торонто дешевле обошлись. ))
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Иван Павлов
Ответ 37old
Майер ушел с полкепкой за схожий по размеру пакет.
Вот-вот, а тут ролевик, проведший по сути два сезона в НХЛ и сильно сдавший после прошлогоднего прорыва внезапного.
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37old
Ответ Иван Павлов
Ну вот Жанно и уехал, что в общем было ожидаемо, и об этом многие писали вчера в в комментах под новостью о стратегии Нэшвилла на дедлайн. После этого обмена я пожалуй заберу свои слова назад о том, что Дубас переплатил за О’Райлли. А в том трейде ещё в Лифс поехал Аччиари, набравший в этом сезоне больше очков, чем Жанно. По сути, такой же силовой игрок в боттом, только кубкового опыта пресловутого у него гораздо больше. И кто-то писал недавно тут, что Нидеррайтер 1 раунда не стоит? Вот за Жанно дают 1 раунд, ещё кучу пиков и проспекта. Да, он РФА и может продлиться в Тампе, ну так и у Нино ещё год контракта после этого сезона, только он гораздо сильнее как игрок при этом. Брисбуа очень сильно потратился. И этот 1 раунд через 3 драфта может оказаться не низким пиком, а в районе топ-15. Конечно, Жанно может выстрелить как Ник Пол, но если это наконец не сработает? Огромный риск.
Майер ушел с полкепкой за схожий по размеру пакет.
+2
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glavniiexpert
Странный трейд. Я думаю за эту цену можно было бы сильнее усилиться, чем просто Жанно.
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Febanacci-88
Ответ Иван Павлов
Ну вот Жанно и уехал, что в общем было ожидаемо, и об этом многие писали вчера в в комментах под новостью о стратегии Нэшвилла на дедлайн. После этого обмена я пожалуй заберу свои слова назад о том, что Дубас переплатил за О’Райлли. А в том трейде ещё в Лифс поехал Аччиари, набравший в этом сезоне больше очков, чем Жанно. По сути, такой же силовой игрок в боттом, только кубкового опыта пресловутого у него гораздо больше. И кто-то писал недавно тут, что Нидеррайтер 1 раунда не стоит? Вот за Жанно дают 1 раунд, ещё кучу пиков и проспекта. Да, он РФА и может продлиться в Тампе, ну так и у Нино ещё год контракта после этого сезона, только он гораздо сильнее как игрок при этом. Брисбуа очень сильно потратился. И этот 1 раунд через 3 драфта может оказаться не низким пиком, а в районе топ-15. Конечно, Жанно может выстрелить как Ник Пол, но если это наконец не сработает? Огромный риск.
Даже если Жанно выстрелит как Пол, платить за него неплохим защитником на дешевом контракте и 5 пиками…

Брисбуа люто переплатил

Обмен можно будет считать оправданным, только если Жанно поможет 3й кубок взять и потом подпишется 1,5-2 млн на 2-3 года
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Иван Павлов
Ну вот Жанно и уехал, что в общем было ожидаемо, и об этом многие писали вчера в в комментах под новостью о стратегии Нэшвилла на дедлайн.

После этого обмена я пожалуй заберу свои слова назад о том, что Дубас переплатил за О’Райлли. А в том трейде ещё в Лифс поехал Аччиари, набравший в этом сезоне больше очков, чем Жанно. По сути, такой же силовой игрок в боттом, только кубкового опыта пресловутого у него гораздо больше.

И кто-то писал недавно тут, что Нидеррайтер 1 раунда не стоит? Вот за Жанно дают 1 раунд, ещё кучу пиков и проспекта. Да, он РФА и может продлиться в Тампе, ну так и у Нино ещё год контракта после этого сезона, только он гораздо сильнее как игрок при этом.

Брисбуа очень сильно потратился. И этот 1 раунд через 3 драфта может оказаться не низким пиком, а в районе топ-15. Конечно, Жанно может выстрелить как Ник Пол, но если это наконец не сработает? Огромный риск.
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