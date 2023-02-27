«Тампа» выменяла Жанно у «Нэшвилла» на Фута и 5 драфт-пиков
«Тампа» и «Нэшвилл» произвели обмен хоккеистами.
Форвард «Предаторс» Таннер Жанно стал игроком «Лайтнинг».
По окончании сезона 25-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. У него последний год контракта с «Нэшвиллом» с зарплатой в размере 800 тысяч долларов за сезон.
В 57 матчах текущего чемпионата НХЛ Жанно набрал 14 (5+9) очков.
«Предаторс», в свою очередь, получили выборы в 1-м раунде драфта-2025 (условный), во 2-м раунде в 2024 году, в 3-м и 4-м и 5-м раундах в 2023-м, а также защитника Кэла Фута, у которого последний год контракта с зарплатой в размере 850 тысяч долларов за сезон. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
Жесть цена за по сути ноунейма, представляю, что у Холланда просят и почему он пока молчит.
Того поменяли на проспекта 1 к 1.
А тут проспект + 1, 2, 3, 4 и 5 раунд.
Играют не имена, а игроки и Нэшвилл скинув Толванена, Жанно и Нидерайтера, получил хорошую компенсацию (ну кроме Финна конечно) и ввел в ростер Томазино, Новака и Пярсинена,начал давать больше времени Глассу и Тренину и о чудо в последних пяти играх четыре победы и всего одно поражение в одну шайбу от Соты
Плюс Нэшвилл выменял у Филадельфии Isaac Ratcliffe , при чем компенсация Future Considerations. Заиграет, дадим Вам мешок шайб, а не заиграет не судите строго. Сейчас Барри наберет еще пару таких игроков и будет опытным путем искать замену Жанно и ведь найдет лысый черт
Брисбуа люто переплатил
Обмен можно будет считать оправданным, только если Жанно поможет 3й кубок взять и потом подпишется 1,5-2 млн на 2-3 года
После этого обмена я пожалуй заберу свои слова назад о том, что Дубас переплатил за О’Райлли. А в том трейде ещё в Лифс поехал Аччиари, набравший в этом сезоне больше очков, чем Жанно. По сути, такой же силовой игрок в боттом, только кубкового опыта пресловутого у него гораздо больше.
И кто-то писал недавно тут, что Нидеррайтер 1 раунда не стоит? Вот за Жанно дают 1 раунд, ещё кучу пиков и проспекта. Да, он РФА и может продлиться в Тампе, ну так и у Нино ещё год контракта после этого сезона, только он гораздо сильнее как игрок при этом.
Брисбуа очень сильно потратился. И этот 1 раунд через 3 драфта может оказаться не низким пиком, а в районе топ-15. Конечно, Жанно может выстрелить как Ник Пол, но если это наконец не сработает? Огромный риск.