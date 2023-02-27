«Тампа» выменяла Жанно у «Нэшвилла» на Фута и 5 драфт-пиков

« » и « » произвели обмен хоккеистами.

Форвард «Предаторс» стал игроком «Лайтнинг».

По окончании сезона 25-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. У него последний год контракта с «Нэшвиллом» с зарплатой в размере 800 тысяч долларов за сезон.

В 57 матчах текущего чемпионата НХЛ Жанно набрал 14 (5+9) очков.

«Предаторс», в свою очередь, получили выборы в 1-м раунде драфта-2025 (условный), во 2-м раунде в 2024 году, в 3-м и 4-м и 5-м раундах в 2023-м, а также защитника , у которого последний год контракта с зарплатой в размере 850 тысяч долларов за сезон. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.