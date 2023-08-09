Владислав Третьяк: «Зарипов – легендарный человек, который играл в стиле Харламова. Умный, грамотный, необыкновенный хоккеист»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Сергей Мозякин Владислав Третьяк Илья Ковальчук Александр Овечкин Валерий Харламов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о прощальном матче Дениса Зарипова.

«Легендарный человек, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, выиграл три раза чемпионат мира, серебряный и бронзовый призер.

Вообще человек уникальный, который играл в стиле Харламова: умный, грамотный, необыкновенный хоккеист. Очень здорово, что столько болельщиков и ребят приехали поддержать его в этот трудный для него момент, потому что он прощается с хоккеем, который он любит.

Овечкин, Ковальчук, Мозякин – все молодцы, приехали сегодня поддержать, сказать ему слова благодарности за то, что он действительно много сделал для российского хоккея.

Все как он хочет, он у нас и бизнесмен еще, клюшки делает. Может тренером он хочет быть, сначала детским, потом команду возглавить. Все в его руках, желаю ему удачи», – заявил президент ФХР Третьяк.

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