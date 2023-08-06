Роман Ротенберг: «Грязный хоккей не нужен – лишимся спонсоров и болельщиков. НХЛ пропагандирует лучшие качества игроков. Наш судейский корпус никак не может перестроиться»

Роман Ротенберг поделился размышлениями о трактовке правил в КХЛ и НХЛ.

– Не думаете ли вы, что если мы будем оберегать наших молодых звезд, то когда сможем сыграть против Канады или США, ребята будут не готовы к жесткой борьбе?

– Важный момент: силовой хоккей и грязный хоккей – это две разные вещи.

В Северной Америке поменяли подход после чемпионства «Нью-Джерси» в 1995 году, чтобы было больше зрелищности. Это же не какие-то новые правила.

Правила везде одинаковые – вопрос в трактовке разных моментов судьями. Поверьте мне, на международном уровне нет грязного хоккея и никогда не было. При грязном хоккее меньше забивают голов, меньше ходит болельщиков, потому что это никому не интересно.

Вязкий грязный хоккей лишает таких ребят, как Демидов и Мичков, возможности реализовать себя. В НХЛ играют Панарин и Кучеров – там иная трактовка удалений. За все зацепы дают две минуты.

Там хоккей пропагандирует лучшие качества техничных игроков, поэтому в НХЛ забивают много голов.

Посмотрите на Кузьменко, который очень много забрасывает в Америке. На нем не висят люди, он имеет возможность реализовать себя.

Это тонкие моменты – верная трактовка правил. Думаю, наш судейский корпус идет в этом направлении.

Просто он идет очень медленно и тяжело. Он не может никак перестроится, хотя публично мы заявляем, что у нас будет чистый хоккей.

Это даст нашим болельщикам интерес чаще приходить на трибуны. Станет больше инвестиций в хоккей, будет больше голов, больше спонсоров.

Такие игроки, как Мичков, Демидов и другие смогут себя реализовать. Мы об этом сейчас говорим. Это никакие не тепличные условия.

Силовой хоккей – это правильная мужская игра. А грязный хоккей никому не нужен – мы лишимся спонсоров и болельщиков.

Мы играем ради наших болельщиков, чтобы было больше зрелищности, больше голов, больше людей на трибунах, больше спонсоров. Чтобы наши телевизионные рейтинги росли.

Мы конкурируем с другими видами спорта.

Нужно развивать наш хоккей, чтобы наши звезды играли в России, никуда не уезжали и радовали нас. И журналистов в том числе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.