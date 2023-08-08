Иван Федотов о футболе: «С детства было два любимых клуба – «Челси» и «Реал». Не могу сказать, что супердетально разбираюсь. Больше получал удовольствие от матчей, когда был более юн»

Теги ЦСКА Челси Реал Мадрид КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов сообщил, что с детства болеет за «Челси» и «Реал».

«У меня с детства было два любимых клуба – «Челси» и «Реал». В юношеском возрасте я более пристально следил за матчами, но не могу сказать, что супердетально разбираюсь в футболе и знаю тактические вещи на топовом уровне.

У меня есть понимание футбола, но я больше получал удовольствие от просмотра матчей, когда был более юн и у меня было другое восприятие мира. Тогда мне было интересно», – сказал вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов.

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1 комментарий

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savik-A.M.
вот без обид болельщикам Челси , но 90% болел у них появилось после покупки клуба Абрамовичем , и многие мои знакомые восхищались - это типа теперь , наш русский клуб , и за него нельзя не болеть )
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