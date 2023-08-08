Иван Федотов о футболе: «С детства было два любимых клуба – «Челси» и «Реал». Не могу сказать, что супердетально разбираюсь. Больше получал удовольствие от матчей, когда был более юн»

Иван Федотов сообщил, что с детства болеет за «Челси» и «Реал».

«У меня с детства было два любимых клуба – « » и « ». В юношеском возрасте я более пристально следил за матчами, но не могу сказать, что супердетально разбираюсь в футболе и знаю тактические вещи на топовом уровне.

У меня есть понимание футбола, но я больше получал удовольствие от просмотра матчей, когда был более юн и у меня было другое восприятие мира. Тогда мне было интересно», – сказал вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов.

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