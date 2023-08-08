Иван Федотов о фигурном катании: «На Олимпиаде удавалось смотреть. Крутой опыт, когда атлеты трудятся на благо общего дела страны»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов рассказал, что следит за событиями в фигурном катании.

«Не скажу, что сильно увлекаюсь фигурным катанием, но я слежу за событиями в общей массе, когда всплывают какие-то новости.

На Олимпиаде мне удавалось смотреть за фигурным катанием, потому что все в сборной России были приобщены к одному делу.

И это тоже был крутой опыт, когда много атлетов из разных видов спорта трудятся на благо общего дела своей страны, и есть возможность более тщательно изучить каждый вид.

Но в то же время ты не особо зацикливаешься, потому что сконцентрирован на своем результате и стараешься не сильно расплескивать эмоции», – сказал вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов.

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