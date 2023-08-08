Иван Федотов о Пекине-2022: «Олимпийский опыт бесценен. Серебро – это тоже дорогого стоит. Мы его заслужили, выиграли»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов высказался о серебряной медали Олимпиады-2022 в Пекине.

Сборная России заняла второе место, проиграв в финале сборной Финляндии (1:2). 

– На Олимпиаде вы завоевали серебро в составе сборной России. Спустя время какие остались эмоции от этого матча и от тех Игр?

– На тот момент это было досадно, печально и неприятно, потому что мы прошли такой тяжелый путь на скоротечном турнире, и не так часто выпадает возможность выиграть олимпийское золото хоккеистам (улыбается).

Проиграть в финале – это серьезное поражение. Но это такой опыт… без этого чувства поражения, наверное, не было бы следующего шага, когда мы с командой смогли завоевать Кубок Гагарина.

Олимпийский опыт бесценен. Конечно, хотелось бы завершить тот турнир на хорошей ноте и выиграть золото Олимпийских игр, но я ни о чем не жалею в данный момент.

Серебро – это тоже дорогого стоит. Мы его заслужили, выиграли, провели хорошую работу, хотя всегда можно лучше. Какие-то моменты можно было скорректировать, сейчас проанализировав. Но в целом это положительный опыт, который может дать тебе определенный толчок.

Поэтому я философски отношусь к таким моментам и использую любую возможность для того, чтобы стать лучше в ментальном плане, физическом и техническом. Тем более что игровой опыт, подкрепляющийся какими-то достижениями и медалями, – это бесценно, – сказал вратарь российской команды на том турнире.

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1 комментарий

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Год в армии - тоже бесценный опыт, без которого можно было обойтись, но и он тоже дорогого стоит.
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