Дмитрий Федоров о том, почему молодежь хочет играть в Нижнем: «Это самая короткая дорога в КХЛ. Когда они узнают, как работает Ларионов, это привлекает»
Дмитрий Федоров рассказал, почему молодые хоккеисты стремятся уехать в Нижний Новгород.
«Это самая короткая дорога в КХЛ. Когда они узнают, как работают Ларионов (главный тренер «Торпедо» – прим. ред.) и его тренерский штаб с хоккеистами, и как теперь работают тренеры «Чайки» – они понимают, что ребенка никто не обидит, не оскорбит, на него никто не наорет матом, что он будет осваивать самые передовые технологии, что у него не пострадают суставы, он не будет тягать штангу из последних сил.
Это привлекает многих игроков», – сказал ассистент главного тренера МХК «Чайка» в подкасте «Полный контракт».
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