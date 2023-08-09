Дмитрий Федоров о том, почему молодежь хочет играть в Нижнем: «Это самая короткая дорога в КХЛ. Когда они узнают, как работает Ларионов, это привлекает»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Хоккей

Дмитрий Федоров рассказал, почему молодые хоккеисты стремятся уехать в Нижний Новгород.

«Это самая короткая дорога в КХЛ. Когда они узнают, как работают Ларионов (главный тренер «Торпедо» – прим. ред.) и его тренерский штаб с хоккеистами, и как теперь работают тренеры «Чайки» – они понимают, что ребенка никто не обидит, не оскорбит, на него никто не наорет матом, что он будет осваивать самые передовые технологии, что у него не пострадают суставы, он не будет тягать штангу из последних сил.

Это привлекает многих игроков», – сказал ассистент главного тренера МХК «Чайка» в подкасте «Полный контракт».

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2 комментария

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Кино Музыка
Адекватно.
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Матроскин52
Для Торпедо контракт с Профессором это удача!
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