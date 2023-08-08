Ротенберг о силовом приеме Выдренкова: «Вы немного путаете. Есть силовой хоккей, а есть – грязный. Игрок не бил локтем в голову»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Кирилл Танков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о силовом приеме Ивана Выдренкова.

Иван Выдренков в средней зоне атаковал ударом локтем в голову 17-летнего Максима Великова в первом периоде матча СКА и сборной России до 23 лет (5:6 Б).

«Вы немного путаете. Есть силовой хоккей, есть грязный.

Давайте конкретно разберем. Оценку грязного и чистого хоккея дают судьи.

В этом эпизоде игрок не бил локтем в голову, он попал плечом в голову игроку, который намного его ниже. Судьи поступили правильно, дали удаление.

Мы за честный хоккей, здесь все правильно. Когда судьи будут удалять за зацепы, за грязные тычки в спину исподтишка.

Когда Танкова ударили в спину и он улетел головой в борт, его увезли в больницу, никто не задавал вопросов. За его жизнь боролись хирурги, нам повезло, что мы нашли хирурга, который смог быстро провести ему операцию. Помогли уважаемые люди, которые сразу подключились к этому вопросу.

А какая ответственность у других, у судей? В тот момент они где-то отдыхали, а Танков попал в больницу.

Каждый должен заниматься своим делом и нести ответственность. В этом эпизоде судьи поступили правильно. Дай Бог, так будет дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Выдренков из СКА ударил локтем в голову 17-летнему форварду сборной Великову. Ротенберг просит убрать грязь из хоккея

7 комментариев

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Вадим Абдуллин
"Вы путаете, есть грязь против моей команды, а есть грязь от моей команды. Не помните как мы штрафной бросок пробили, после того как я судье клюшкой заехал?"
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Clever_mind
Невменяемый
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gja
и это против 17летнего пацана в товарищеском матче?
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J-12
чистый же удар локтем, кого он обмануть хочет. Ну ладно не будем судить строго человека мало разбирающегося в хоккее
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J-12
Ответ fil_spb
Когда прошлым летом Мичкова Емелин в таком же товарищеском матче вынес и Матвей в итоге лечился пару месяцев, тут все били в ладоши, что правильно, так и надо, пусть Мичков привыкает к взрослому хоккею. А тут внезапно про возраст вспомнили. Ох уж эта последовательность от спортсовчан.
пересмотрите видео этих силовых!! Емелин который встретил открыто налетевшего Мичкова и защитника ска который локоть на метр выставил
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fil_spb
Ответ J-12
пересмотрите видео этих силовых!! Емелин который встретил открыто налетевшего Мичкова и защитника ска который локоть на метр выставил
Емелин там попал в колено, хоть и неумышленно.
Здесь никакого локтя Выдренков не выставлял. Он плечом в шею/подбородок попал. Движение локтем пошло уже по инерции после первоначального контакта, как всегда и бывает при встречном силовом.
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