Ротенберг о силовом приеме Выдренкова: «Вы немного путаете. Есть силовой хоккей, а есть – грязный. Игрок не бил локтем в голову»

Роман Ротенберг высказался о силовом приеме Ивана Выдренкова.

Иван Выдренков в средней зоне атаковал ударом локтем в голову 17-летнего Максима Великова в первом периоде матча СКА и сборной России до 23 лет (5:6 Б).

«Вы немного путаете. Есть силовой хоккей, есть грязный.

Давайте конкретно разберем. Оценку грязного и чистого хоккея дают судьи.

В этом эпизоде игрок не бил локтем в голову, он попал плечом в голову игроку, который намного его ниже. Судьи поступили правильно, дали удаление.

Мы за честный хоккей, здесь все правильно. Когда судьи будут удалять за зацепы, за грязные тычки в спину исподтишка.

Когда Танкова ударили в спину и он улетел головой в борт, его увезли в больницу, никто не задавал вопросов. За его жизнь боролись хирурги, нам повезло, что мы нашли хирурга, который смог быстро провести ему операцию. Помогли уважаемые люди, которые сразу подключились к этому вопросу.

А какая ответственность у других, у судей? В тот момент они где-то отдыхали, а Танков попал в больницу.

Каждый должен заниматься своим делом и нести ответственность. В этом эпизоде судьи поступили правильно. Дай Бог, так будет дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Выдренков из СКА ударил локтем в голову 17-летнему форварду сборной Великову. Ротенберг просит убрать грязь из хоккея