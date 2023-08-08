Выдренков из СКА ударил локтем в голову 17-летнему форварду сборной Великову. Ротенберг просит убрать грязь из хоккея

Теги СКА Сборная России по хоккею видео КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Хоккей

Иван Выдренков применил силовой прием в голову против Максима Великова.

СКА и сборная России до 23 лет проводят матч в рамках турнира Sochi Hockey Open.

По ходу первого периода игры защитник петербуржцев Иван Выдренков в средней зоне атаковал ударом локтем в голову 17-летнего форварда сборной Максима Великова.

За партнера по сборной заступился Никита Евсеев из «Ак Барса», сцепившийся с Выдренковым.

В результате эпизода арбитры удалили хоккеиста СКА на пять минут за атаку в область головы и шеи, а также добавили к этому две минуты за грубость.

На пресс-конференциях ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг говорил о необходимости убрать грязную игру из хоккея: «Грязный хоккей не нужен – лишимся спонсоров и болельщиков».

6 комментариев

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Дмитрий
Это кредо питерских! Сказать, но делать наоборот!
+16
-2
+14
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Bello Jiafra
"Это не грязь, это другое, вы ничего не понимаете"
+11
-3
+8
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noff73
5+20. Без вариантов. Судья нолик добавить забыл. На предсезонке. Отвратительно. Великову - здоровья!!!
+4
0
+4
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Mac Miller
Евсеев хорош
+2
0
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