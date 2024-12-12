Гендиректор ФХР о контрактах: «Игроки стали беспрепятственно уезжать из КХЛ. Федерация была готова повоевать за защиту интересов клубов, но лига отказалась»

Дмитрий Курбатов высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

«Вся история так называемого развода ФХР с КХЛ объяснялась тем, что лиге эта независимость нужна якобы для эффективного противостояния козням ИИХФ . Но по факту там было также желание руководства КХЛ отделиться от ФХР. Зачем – не знаю.

Как говорится: «Там, где есть личный мотив, логики не ищи». В закон о спорте были внесены изменения, у лиг появилась возможность попасть в некий список и получить независимость от федераций. КХЛ этим воспользовалась.

Этот процесс тянулся почти год. Все это время мы писали письма и в КХЛ, и в Министерство спорта, и в администрацию президента РФ, описывали возможные негативные последствия такого отделения лиги от ФХР.

К сожалению, они начинают сбываться, хоть и не в том объеме, как мы думали. Самое плохое, что мы ожидали, – ИИХФ дисквалифицирует игроков КХЛ, лишив тех потенциальной возможности выступать за национальную сборную.

Историю с контрактами мы предсказывали, игроки КХЛ стали беспрепятственно уезжать из своих клубов. Я разговаривал с руководством КХЛ по этому поводу, на что в ответ получил: «Нас это устраивает, пусть едут, мы тоже будем брать у них кого хотим».

Я предлагал помощь от ФХР, предлагал написать в ИИХФ с возражениями, но в КХЛ решили, что делать этого не надо, что их все устраивает.

Мы уверены, что решение ИИХФ вывести клубы КХЛ из-под под защиты регламента международных переходов противоречит уставу ИИХФ, имеет очень слабые юридические основания.

ФХР была готова «врубиться» в ситуацию и повоевать за защиту интересов клубов КХЛ , но лига отказалась от этого», – добавил гендиректор ФХР.