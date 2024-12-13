Вячеслав Быков: «Наши хоккеисты умеют искать неординарные решения, которые не присущи американцам, европейцам. Русский человек рождается смекалистым, это в крови»

Вячеслав Быков высказался об особенном мышлении у российских хоккеистов.

«Хоккей – это творческий процесс. И искусство доставлять эмоции. В наше время не каждый может это делать. Хоккей – это общение с публикой и с народом. Все хоккеисты, тренеры и журналисты – это продавцы эмоций.

И российский хоккей впитывает в себя все эти качества. Российские хоккеисты быстро реагируют на разные ситуации на льду, наши ребята очень смекалистые. Русский человек рождается смекалистым. Вы почитайте наши сказки – это же невероятно! Мы то кашу из топора варим, то что-то еще.

У нас очень смекалистый народ, а русские люди всегда ищут неожиданные решения. Поэтому наши игроки пользуются статусом и спросом. Русские хоккеисты умеют искать неординарные решения, которые не присущи европейцам или американцам.

Наш спортсмен всегда находит интересное решение, которое не могло прийти в голову другому. И за счет этой неординарности могут добиваться успехов.

Да, наши хоккеисты могут играть в системе, но в рамках этой системы они могут показывать свою неординарность. Русские люди стараются больше импровизировать, это у них в крови.

Наших хоккеистов сложно читать, поэтому другим нациям проблематично играть с нами. Русский человек всегда ищет, как удивить соперника», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.