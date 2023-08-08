Кожевников о натурализации: «Для наших граждан делаем препоны, а для амбициозных планов какой-то команды даем гражданство. Смысл в этом!»
Александр Кожевников поделился мнением о натурализации легионеров в КХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на информацию о том, что пять иностранных игроков из КХЛ хотели бы стать гражданами РФ.
– Другую вещь еще скажу о том, что это политически неправильно.
Мы делаем препоны для наших граждан русских, которые хотят в Россию приехать, а для кого-то, для амбициозных планов какой-то команды мы даем гражданство и работаем над этим, чтоб они получили. Весь смысл в этом!
– Получается ли, что лимит на легионеров здесь сыграл особую роль?
– Здесь надо смотреть, но если дети и жена принимают российское гражданство, я понимаю, это как наши ребята в Канаде принимают вид на жительство и паспорта тоже, надо сказать, через пять лет они получают гражданство в Америке, в Канаде.
Но здесь ничего такого нет удивительного.
Но когда появляется очень много игроков, и все хотят стать россиянами, а их жены, если они не россиянки, то это будет удивительно, – сказал Александр Кожевников.
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