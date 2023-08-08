Либор Шулак: «Ткачев – топовый нападающий на уровне КХЛ. Для «Авангарда» он очень важный игрок»

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Либор Шулак Спорт-Экспресс Хоккей

Либор Шулак считает Владимира Ткачева топовым нападающим на уровне КХЛ.

– Делали ли ставки в команде на то, подпишет ли новый контракт Владимир Ткачев, когда он прилетел в Сочи?

– Нет, не делали. Я просто очень рад, что он подписал контракт.

Для «Авангарда» он очень важный игрок. Это топовый нападающий на уровне КХЛ.

– Как команда отреагировала на решение Корбан Найта не возвращаться в Россию?

– Честно, ничего не слышал про эту ситуацию. Думаю, даже Буше знает про это не так много, – сказал защитник «Авангарда» Шулак.

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