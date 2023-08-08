Шулак о том, что у «Авангарда» арена уровня НХЛ: «Сто процентов. Я играл в «Детройте», в Омске такие же условия: хороший зал, сауны, бассейн, просторная раздевалка»
Либор Шулак поделился мнением об арене «Авангарда» в Омске.
– Новая арена «Авангарда» – это уровень НХЛ?
– Да, сто процентов. Я играл в «Детройте», когда там только-только открыли новую арену. В Омске точно такие же условия: хороший зал, классное питание, сауны, большой бассейн, просторная раздевалка.
Мне очень понравился и наш стадион, и сам город, – сказал защитник «Авангарда» Шулак.
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