Шулак об изучении русского языка: «Никогда не брал уроки, писать не умею. Просто слушаю речь и пытаюсь понять ребят»

Либор Шулак рассказал о своем опыте изучения русского языка.

– Приход словака Андрея Подконицки в « » упрощает адаптацию?

– Да-да-да, определенно. Словацкий и чешский языки очень похожи. Мы никогда не работали вместе до этого. Но когда я прилетел в Омск, то мне очень понравился его подход и отношение к делу. Он точно поможет команде достичь высоких результатов.

– У вас очень приличный русский для человека, который играет в России меньше трех сезонов.

– Я никогда не брал уроки русского. Просто слушаю речь и пытаюсь понять, о чем говорят ребята в раздевалке, а потом спрашиваю у них вещи, которые не совсем понял. В «Адмирале» просил партнеров, чтобы они разговаривали со мной и затем что-то объясняли, - за два года это дало результаты.

Я не умею писать по-русски. Но сейчас планирую выучить алфавит и научиться читать, – сказал защитник омского клуба.