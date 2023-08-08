Шулак о реакции властей Чехии на его решение остаться в России: «Многие уже смирились. Когда кто-то звонит, я не разговариваю с ними. Молча скидываю звонок»

Теги Авангард Сборная Чехии по хоккею КХЛ Либор Шулак Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Либор Шулак сказал, что не общается с представителями властей Чехии.

– Как сильно переживали то, что после лучшего сезона в карьере пришлось остаться без сборной?

– Было тяжело. Но такая ситуация есть, и такая ситуация будет. Значит, буду смотреть на нашу сборную с детьми на трибунах.

– Чешские власти до сих пор пытаются давить на вас или они уже смирились с вашей позицией?

– Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.

– В соцсетях перестали писать угрозы?

– Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза.

– В родном городе ваша позиция никак не отражается на жизни?

– Нет, абсолютно никак, – сказал защитник «Авангарда». 

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