Величкин о том, как собирать аншлаги на «СКА Арене»: «Если Ротенберг продолжит работать, это легкий вопрос. Он мог просто радоваться жизнью, но взялся за непростое дело»

Геннадий Величкин поделился ожиданиями от «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

– Чего прежде всего ждете от «СКА Арены»?

– Если взять мою бывшую работу, то это удобство для спортсменов, комфортная логистика с подъездом, с раздевалками, с выходом на лед.

А второй аспект – это, конечно же, зрители и болельщики. Как людям будет комфортно: видимость, места, обзор, инфраструктура, насколько будут быстрыми проходы и выходы, питание, даже те же туалеты. С этой стороны будет интересно посмотреть.

Я несколько раз был на американских стадионах и будет интересно сравнить.

– Новая арена будет вмещать 21,5 тысяч человек. На 9 тысяч больше, чем Ледовый. Что надо сделать СКА, чтобы и там собирать аншлаги?

– Во-первых, само по себе, что арена находится в Санкт-Петербурге – это уже есть шанс собрать аншлаг. Если бы это был Магнитогорск, то, наверное, это было бы невозможно сделать.

Во-вторых, это дальнейшая работа Романа Борисовича [Ротенберга] в этом же направлении, который мог бы просто жить и радоваться своей жизнью. Ну так судьба у него сложилась. Тем не менее он взялся за это непростое дело. Если Роман Борисович будет продолжать там работать, то это легкий вопрос для арены, – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Величкин.