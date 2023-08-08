Бучельников о прозвище Электроник, которое дал Ротенберг: «Загуглил, прочитал, посмеялся. Похож, но фильм еще не посмотрел. Прикольно, «Буч» надоедает»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Дмитрий Бучельников кино Хоккей

Дмитрий Бучельников высказался о прозвище Электроник, которое ему дал Роман Ротенберг.

– Роман Ротенберг говорил, что вы напоминаете Сыроежкина из «Приключения Электроника». Вас до сих пор так называют? 

– Прозвище приклеилось ко мне. Дима Яшкин постоянно меня так называл. Видимо, забыл, как меня зовут. Прикольно, что называют Электроником. Даже на клюшку нанес. Надоедает, когда все время «Буч» и «Буч», тут что-то новенькое. 

– Вы когда прочли эти слова главного тренера, знали о каком персонаже идет речь? 

– Сначала нет, так как я не смотрел фильм. Загуглил, прочитал, посмеялся. Действительно ведь похож. Но фильм так еще не посмотрел. 

– Смущались вообще? 

– Поначалу да. В голове было: «Как так вообще?» Я вообще довольно скромный, мне было удивительно такое внимание, – сказал 19-летний форвард СКА

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5 комментариев

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Современная молодежь даже Электроника не знает, книг не читает, фильмы советские не смотрит...А зачем?
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самая главная кличка в хоккее -йозик . это все знают.
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Ответ Олег НН
самая главная кличка в хоккее -йозик . это все знают.
Прям все, ага. Разве что местные аборигены со Спортса.
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