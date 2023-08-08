Бучельников о прозвище Электроник, которое дал Ротенберг: «Загуглил, прочитал, посмеялся. Похож, но фильм еще не посмотрел. Прикольно, «Буч» надоедает»

Дмитрий Бучельников высказался о прозвище Электроник, которое ему дал Роман Ротенберг.

– говорил, что вы напоминаете Сыроежкина из «Приключения Электроника». Вас до сих пор так называют?

– Прозвище приклеилось ко мне. Дима Яшкин постоянно меня так называл. Видимо, забыл, как меня зовут. Прикольно, что называют Электроником. Даже на клюшку нанес. Надоедает, когда все время «Буч» и «Буч», тут что-то новенькое.

– Вы когда прочли эти слова главного тренера, знали о каком персонаже идет речь?

– Сначала нет, так как я не смотрел фильм. Загуглил, прочитал, посмеялся. Действительно ведь похож. Но фильм так еще не посмотрел.

– Смущались вообще?

– Поначалу да. В голове было: «Как так вообще?» Я вообще довольно скромный, мне было удивительно такое внимание, – сказал 19-летний форвард .