Артюхин о Ротенберге: «Перспективный тренер, зарекомендовал себя. Не нравится клеймо «нет опыта» – он не нужен, когда видишь игру»

Евгений Артюхин считает Романа Ротенберга перспективным тренером.

– Как вы относитесь к тому, что СКА кардинально меняет состав в межсезонье?

– Когда у команды стоит задача выиграть чемпионство, нужно как-то действовать. В прошлом сезоне завоевать Кубок Гагарина не удалось, поэтому пришлось идти на перемены.

Одни ребята ушли, другие – пришли, но в любом случае хоккеистов подбирают под определенный стиль игры.

Все равно костяк есть, а новые игроки быстро адаптируются.

В СКА лучше усилились, по сравнению с прошлым годом, поняли свои ошибки и попытались их максимально исправить.

– как тренер тоже набрался опыта за прошедший сезон?

– Конечно. Огромным плюсом для него стала еще работа в сборной «Россия 25». Хотя мне вообще не нравится клеймо «нет опыта», я сейчас сам сталкиваюсь с такой ситуацией.

В современном хоккее он даже не нужен, когда ты видишь игру. Если человеку дано, у него все получится. А опыт набирается со временем и играми.

– Вы лично видите в Ротенберге большую перспективу?

– Главное, что ему это нравится. За короткий срок в тренерской карьере он хорошо себя зарекомендовал. Он очень перспективный молодой тренер.

Бывает, что клуб подписывает молодую звезду, которой пророчат НХЛ. Тут такая же ситуация.

Тренер в первые же сезоны дает результат. Думаю, дальше будет только лучше, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.