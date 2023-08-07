Артюхин о Ротенберге: «Перспективный тренер, зарекомендовал себя. Не нравится клеймо «нет опыта» – он не нужен, когда видишь игру»
Евгений Артюхин считает Романа Ротенберга перспективным тренером.
– Как вы относитесь к тому, что СКА кардинально меняет состав в межсезонье?
– Когда у команды стоит задача выиграть чемпионство, нужно как-то действовать. В прошлом сезоне завоевать Кубок Гагарина не удалось, поэтому пришлось идти на перемены.
Одни ребята ушли, другие – пришли, но в любом случае хоккеистов подбирают под определенный стиль игры.
Все равно костяк есть, а новые игроки быстро адаптируются.
В СКА лучше усилились, по сравнению с прошлым годом, поняли свои ошибки и попытались их максимально исправить.
– Роман Ротенберг как тренер тоже набрался опыта за прошедший сезон?
– Конечно. Огромным плюсом для него стала еще работа в сборной «Россия 25». Хотя мне вообще не нравится клеймо «нет опыта», я сейчас сам сталкиваюсь с такой ситуацией.
В современном хоккее он даже не нужен, когда ты видишь игру. Если человеку дано, у него все получится. А опыт набирается со временем и играми.
– Вы лично видите в Ротенберге большую перспективу?
– Главное, что ему это нравится. За короткий срок в тренерской карьере он хорошо себя зарекомендовал. Он очень перспективный молодой тренер.
Бывает, что клуб подписывает молодую звезду, которой пророчат НХЛ. Тут такая же ситуация.
Тренер в первые же сезоны дает результат. Думаю, дальше будет только лучше, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Глубже, Евгений, глубже
Роттенберг пересмотрел больше половины полных сезонов НХЛ, а традиции тренерской школы советского хоккея впитал с молоком матери (или как ещё там можно).
Там еще Назаров себе теплое место не нализал.
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Пианисту не нужен опыт занятий, когда ты видишь как играют другие. Если человеку дано, он будет играть даже не зная нотной грамоты.