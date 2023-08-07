Артюхин о Ротенберге: «Перспективный тренер, зарекомендовал себя. Не нравится клеймо «нет опыта» – он не нужен, когда видишь игру»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Евгений Артюхин считает Романа Ротенберга перспективным тренером.

– Как вы относитесь к тому, что СКА кардинально меняет состав в межсезонье?

– Когда у команды стоит задача выиграть чемпионство, нужно как-то действовать. В прошлом сезоне завоевать Кубок Гагарина не удалось, поэтому пришлось идти на перемены.

Одни ребята ушли, другие – пришли, но в любом случае хоккеистов подбирают под определенный стиль игры.

Все равно костяк есть, а новые игроки быстро адаптируются.

В СКА лучше усилились, по сравнению с прошлым годом, поняли свои ошибки и попытались их максимально исправить.

Роман Ротенберг как тренер тоже набрался опыта за прошедший сезон?

– Конечно. Огромным плюсом для него стала еще работа в сборной «Россия 25». Хотя мне вообще не нравится клеймо «нет опыта», я сейчас сам сталкиваюсь с такой ситуацией.

В современном хоккее он даже не нужен, когда ты видишь игру. Если человеку дано, у него все получится. А опыт набирается со временем и играми.

– Вы лично видите в Ротенберге большую перспективу?

– Главное, что ему это нравится. За короткий срок в тренерской карьере он хорошо себя зарекомендовал. Он очень перспективный молодой тренер.

Бывает, что клуб подписывает молодую звезду, которой пророчат НХЛ. Тут такая же ситуация.

Тренер в первые же сезоны дает результат. Думаю, дальше будет только лучше, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

13 комментариев

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Ждал этих слов после предыдущего куска интервью, где он заявил, что «учиться на тренера не надо».
Глубже, Евгений, глубже
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Как это "нет опыта"?
Роттенберг пересмотрел больше половины полных сезонов НХЛ, а традиции тренерской школы советского хоккея впитал с молоком матери (или как ещё там можно).
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Как сказали бы в США - effective manager.
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Похоже, у Евгения далеко идущие планы))
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Артюхин, в очередь!
Там еще Назаров себе теплое место не нализал.
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В современном хоккее он даже не нужен, когда ты видишь игру. Если человеку дано, у него все получится.
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Пианисту не нужен опыт занятий, когда ты видишь как играют другие. Если человеку дано, он будет играть даже не зная нотной грамоты.
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ты игру (суслика) видишь? - а она есть!
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Ответ Togliattinec
Ждал этих слов после предыдущего куска интервью, где он заявил, что «учиться на тренера не надо». Глубже, Евгений, глубже
и вращай языком по часовой стрелке!
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Не "нет опыта", а полный вафелллл!!!
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Шершавость языка ведет к жизненому успеху
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Мостовой, перелогинься.
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А они с Назаровым друг после друга протирают или прям так?..
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Ответ gja
Как это "нет опыта"? Роттенберг пересмотрел больше половины полных сезонов НХЛ, а традиции тренерской школы советского хоккея впитал с молоком матери (или как ещё там можно).
Просто человек такой. Системный.
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