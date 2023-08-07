Агент Найта про уход из «Авангарда»: «Меня это очень удивило – его было не уговорить. Думаю, Корбан поиграет еще год и завершит с хоккеем»
Агент Корбана Найта объяснил ситуацию с уходом игрока из «Авангарда».
Канадский нападающий сообщил клубу о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
«Это решение удивило нас всех. Пришел звонок, Корбан сказал, что так решила семья. Его не было возможности уговорить.
Поверьте, я умею уговаривать, объяснять факты, но здесь просто не было такой возможности.
Меня это решение очень удивило. Для меня самого это большая потеря. Не в финансовом плане, а в плане статуса.
Я позвонил Антону Курьянову. Очень благодарен ему и Евгению Забуге за быстрое и грамотное решение по этой ситуации.
Бывают игроки, которые покидают России, и это не означает, что они не вернутся. Что касается Найта, то он, думаю, поиграет еще год и закончит с хоккеем», – сказал представитель хоккеиста Алеша Пилко.
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