Иван Федотов о футболе: «Во время службы удалось прочитать книгу Гвардиолы про «Ман Сити». Смотрю главные матчи, слежу за трансферами»

Теги ЦСКА Манчестер Сити Пеп Гвардиола КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов рассказал, что прочитал книгу Пепа Гвардиолы про «Манчестер Сити».

Хоккеист подписал контракт с ЦСКА после завершения службы в армии. В Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходят консультации из-за заявления НХЛ, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«В футболе я смотрю в основном главные матчи европейских чемпионатов, Лиги чемпионов, чемпионата мира, Евро, а также слежу за громкими переходами.

Бывает, что вылезают сводки интересных статей про командные бытовые условия, про их образ жизни, – мне очень интересно, как футбольные команды функционируют внутри.

Во время службы в армии удалось прочитать книгу Пепа Гвардиолы про первые четыре года в «Ман Сити» – как он строил команду, что хотел там видеть, про их внутреннюю кухню.

Такая тематика мне интересна», – сказал вратарь Иван Федотов.

2 комментария

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А играл бы в СКА, читал бы книги Йозе Марино
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