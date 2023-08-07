Иван Федотов о футболе: «Во время службы удалось прочитать книгу Гвардиолы про «Ман Сити». Смотрю главные матчи, слежу за трансферами»

Иван Федотов рассказал, что прочитал книгу Пепа Гвардиолы про «Манчестер Сити».

Хоккеист подписал контракт с после завершения службы в армии. В Международной федерации хоккея (ИИХФ) проходят консультации из-за заявления НХЛ, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«В футболе я смотрю в основном главные матчи европейских чемпионатов, Лиги чемпионов, чемпионата мира, Евро, а также слежу за громкими переходами.

Бывает, что вылезают сводки интересных статей про командные бытовые условия, про их образ жизни, – мне очень интересно, как футбольные команды функционируют внутри.

Во время службы в армии удалось прочитать книгу Пепа Гвардиолы про первые четыре года в «Ман Сити» – как он строил команду, что хотел там видеть, про их внутреннюю кухню.

Такая тематика мне интересна», – сказал вратарь .