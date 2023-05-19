КХЛ вручила перстни лучшим игрокам лиги за 15 лет. В каждом – 45 граммов белого золота и более 550 вставок из драгоценных камней

Теги Александр Еременко Илья Никулин Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Сергей Мозякин Илья Ковальчук Кевин Дэллман фото КХЛ Хоккей

КХЛ показала перстни, которые получили члены символической сборной лиги.

В символическую сборную за 15 лет вошли Александр Еременко, Илья Никулин, Кевин Дэллман, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук и Зинэтула Билялетдинов.

Сборная получила название «Фонбет Золотой состав КХЛ» на церемонии закрытия сезона-2022/2023.

«Обладатели наград «Золотой состав 15 лет КХЛ» получили специальные чемпионские перстни: в каждом из них – 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль.

Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провел большую часть своей карьеры», – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.

2 комментария

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bold
Можно было еще по Ладе подарить
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dosatuy
Где Дэллман сейчас?
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