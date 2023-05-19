КХЛ вручила перстни лучшим игрокам лиги за 15 лет. В каждом – 45 граммов белого золота и более 550 вставок из драгоценных камней
КХЛ показала перстни, которые получили члены символической сборной лиги.
В символическую сборную за 15 лет вошли Александр Еременко, Илья Никулин, Кевин Дэллман, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук и Зинэтула Билялетдинов.
Сборная получила название «Фонбет Золотой состав КХЛ» на церемонии закрытия сезона-2022/2023.
«Обладатели наград «Золотой состав 15 лет КХЛ» получили специальные чемпионские перстни: в каждом из них – 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль.
Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провел большую часть своей карьеры», – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.
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