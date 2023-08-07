Светлов о переводе Мичкова в центр: «Матвею нужно перейти из режима «моно» в «стерео», понять весь объем действий в новом амплуа»

Теги СКА КХЛ Сергей Светлов Sochi Hockey Open Матвей Мичков Хоккей

Сергей Светлов высказался о переводе Матвея Мичкова на позицию центрфорварда в СКА.

– В СКА много новичков. Кого отметите?

– В центральной линии на первых ролях – совсем молодые Танков и Мичков. Танков пропустил из-за травмы прошлый сезон, и ему дают возможность почувствовать лед и шайбу, вкатиться. Это сказывается на действиях первого звена.

Ход с переводом Мичкова в центр – очень ответственный и интересный. Скажу как крайний форвард: само амплуа центрального подразумевает больший объем работы по всей площадке, особенно в своей и центральной зонах.

Грубо говоря, Мичкову нужно перейти из режима «моно» в режим «стерео», понять весь объем действий в новом амплуа. В частности, по тактике, по движению, по функциональной подготовке.

В прошлом сезоне у нас в «Сочи» в ряде матчей Мичков проводил на льду под 20 минут в первом звене, но на фланге. Его потенциал просматривался, он готов делать новые шаги.

В некоторых эпизодах связка Мичкова с другим молодым талантом Демидовым смотрелась ярко. Были неожиданные игровые ходы, были и голы. Перспективный дуэт, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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