Разин о 4:5 от Беларуси: «Металлург» проверил молодых, взял шестерых из «Лис». Детские ошибки, не хватило опыта, но качеством игры доволен»

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от сборной Беларуси (4:5 ОТ) в контрольном матче.

«Прежде всего хотелось проверить молодых ребят, взяли шесть человек из « ». Не хватило, как бы банально это ни звучало, опыта. Детские ошибки, что мы совершали, особенно во втором периоде... Где-то концентрации не хватило в овертайме.

Это хоккей, но я доволен качеством игры, потому что на начальной стадии все компоненты буквально по одной-две тренировки отрабатывались. Но я рад, что ребята многие компоненты схватили и выполняли», — сказал главный тренер « ».