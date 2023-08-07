Разин о 4:5 от Беларуси: «Металлург» проверил молодых, взял шестерых из «Лис». Детские ошибки, не хватило опыта, но качеством игры доволен»

Теги Металлург Мг контрольные матчи КХЛ МХЛ Стальные Лисы Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от сборной Беларуси (4:5 ОТ) в контрольном матче.

«Прежде всего хотелось проверить молодых ребят, взяли шесть человек из «Стальных Лис». Не хватило, как бы банально это ни звучало, опыта. Детские ошибки, что мы совершали, особенно во втором периоде... Где-то концентрации не хватило в овертайме.

Это хоккей, но я доволен качеством игры, потому что на начальной стадии все компоненты буквально по одной-две тренировки отрабатывались. Но я рад, что ребята многие компоненты схватили и выполняли», — сказал главный тренер «Металлурга».

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