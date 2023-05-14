Тренер молодежки «Металлурга» Шумик: «Овечкин – не самый любимый хоккеист по игре, но поражаюсь его стабильности. Легенда при жизни – с седыми волосами забивает из офиса»

Станислав Шумик рассказал, что его поражает стабильность Александра Овечкина.

– С уважением отношусь ко всем парням, которые прониклись и хоккейными наставлениями, и бытовыми.

Верю, что у всех есть потенциал для роста. Но волшебства не бывает. Волшебной палочки у меня нет. И у Скотти Боумэна ее не было. Все зависит от самих парней.

Если хочешь впитывать информацию, будешь развиваться. Задача тренера –помочь в этом. Особенно это касается ребят, которые проводят последние сезоны в .

Последний сезон – а дальше-то что? Легко кануть в лету, про тебя быстро забудут. Надеешься на талант? Зря!

Талант – один процент успеха. Остальное – трудолюбие, профессионализм и понимание, как прийти к этому.

Тренеры помогают, подсказывают. Я сам обжегся на этом в свое время. А раньше никто никого не убеждал. Не подошел – идет следующий.

– Можете рассказать, на чем вы погорели?

– На сборной. Зазнался, надел корону и снизил требования к себе. Набрал лишний вес, перестал работать, не замечал, как веду себя в коллективе.

Хорошо, что рядом оказались настоящие друзья и родственники, которые сказали: «Посмотри, как ты ведешь себя. Ты не тот скромный парень, который был. Ведешь себя высокомерно». На этом я и погорел. Вернуться на свой уровень уже не вышло.

Я сделал большой шаг обратно, но до топ-уровня не дотянулся. Сбросил вес, много работал, но ушла уверенность. К моментам, с которыми раньше я разбирался на раз-два, теперь подходил с дрожащими руками.

Самое тяжелое – пройти славу и медные трубы. Игрокам привожу в пример . Не самый мой любимый хоккеист в игровом плане, но я поражаюсь его стабильности. Человек с седыми волосами выходит и забивает из офиса.

Рассказываю парням, как он перестраивался. Овечкин ведь не всегда так забивал. В молодости он обыгрывал, исполнял финты. А с возрастом перестроился и понял, за счет чего может играть, когда снизилась мобильность.

Теперь он идет за рекордом Уэйна Гретцки. А когда Александр выиграл Кубок Стэнли? Когда Барри Троц убедил его, что он полезен на обоих концах площадки.

Человек стал легендой при жизни. Как можно быть таким стабильным! Мне кажется, если Александра ночью разбудить и позвать играть в хоккей, он пойдет и забьет пару голов из офиса.

Неважно, кто против него будет играть. Это и есть профессионализм. похож на него в этом плане: не любит проигрывать, нестандартный игрок с большим здоровьем и огромным желанием, – сказал главный тренер « ».