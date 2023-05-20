Форвард «Металлурга» Канцеров: «Разин сказал, что слышал обо мне. На заслуги в МХЛ никто смотреть не будет

Роман Канцеров заявил, что не был готов к переходу в основную команду «Металлурга» в этом сезоне.

– Понимали, в чем вы проигрывали хоккеистам КХЛ?

– В КХЛ играют большие ребята с высокой скоростью. Понимал, что мне нужно очень быстро бежать, чтобы кого-то обогнать.

Когда вышел на первую смену, почувствовал скорости КХЛ. Наверное, ноги так никогда не бежали. Прочувствовал силовую борьбу. Нужно держаться на ногах и быстро принимать решения.

Помню один момент. Я принял шайбу на полборта и видел, как партнеры убегают. Но запаниковал и отбросился.

Соперник перехватил шайбу. Понял потом, что нужно было сыграть спокойнее и хладнокровнее. Решения в КХЛ принимаются намного быстрее, чем в .

– В сезоне-2022/23 все ждали, когда же поднимут в . Как вы сами ждали дебюта за «Металлург»?

– Конечно, я ждал этого момента. Смотрел на других игроков, о которых выкладывали новости.

Парни моего года или помладше дебютировали в КХЛ. Работал над собой. Тренеры говорили мне, что нужно терпеть и работать. Рано или поздно это случится. Всему свое время.

Тренировался, работал – и меня вызвали в первую команду. Получил новый опыт, понял, насколько выше скорости в КХЛ. В этом году я не был готов к полноценному сезону за первую команду.

– В «Металлург» пришел новый главный тренер. Успели познакомиться с ?

– Да, познакомились и пообщались с Андреем Владимировичем.

Он просматривал молодежь в конце марта, когда приехал в Магнитогорск. Мы сыграли два двусторонних матча. Андрей Владимирович зашел в раздевалку.

Сказал, что хочет видеть от нас серьезный взрослый хоккей. Несколько игроков, в том числе меня, вызвал поговорить отдельно.

Сказал, что слышал обо мне. Что надо готовиться к сезону и на заслуги в МХЛ никто смотреть не будет.

Летом надо прийти готовым к сборам. Попросил правильно отнестись к свободному времени перед сборами, – сказал нападающий системы « ».