Тренер «Сочи» Кокорев о Мичкове: «Добавляет с каждой игрой. Видим, что он растет»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Sochi Hockey Open Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Кокорев считает, что форвард СКА Матвей Мичков растет с каждой игрой.

– Если сравнивать с тем этапом, как Мичков играл в «Сочи», как вы видите, насколько он прибавил на этом турнире, чуть ли не в каждом матче забивая и набирая очки? Если помечтать, то хотели бы получить его снова в аренду в конце сезона?

– Не только я хотел бы получить Матвея снова. Он добавляет с каждой игрой, мы видим, что он растет. Мы все будем только рады, если он будет становиться сильнее, – сказал главный тренер «Сочи».

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1 комментарий

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Каждый день искать как можно стать лучше ! Работать на собой ! В добрый путь Матвей !
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