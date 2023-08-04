Юрзинов о КХЛ: «Клубы начали доверять молодежи. В СКА позиции ведущих центров заняли Танков и Мичков. Это самое дефицитное амплуа в нашем хоккее»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Адмирал Sochi Hockey Open Матвей Мичков Дмитрий Бучельников Кирилл Танков Прохор Корбит Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что клубы КХЛ стали больше доверять молодежи.

– Посмотрите, как многие клубы начали доверять молодежи. Никто уже не ворчит по поводу сокращения лимита на легионеров, в нынешних условиях многие клубы даже тройку иностранцев набрать не могут. Как следствие – пристальный взгляд внутрь своих клубных систем, на воспитанников.

«На своих, на молодых!», – таким был тренерский лозунг в советском хоккее. Не только у меня, но у многих тренеров тогда существовало задание подготовить тройку новичков для сборной СССР. Рад, что новое поколение российских тренеров нашего лозунга старается придерживаться. 

– Примеры?

– В СКА позиции двух ведущих центров заняли совсем молодые Танков и Мичков. А это самое ответственное и дефицитное амплуа в нашем хоккее. 

На турнире в Сочи молодежь проявляет себя во многих командах. Корбит из «Адмирала» забил победный гол в овертайме, Бучельников из сборной U23 тоже проявил себя как снайпер.

Самое главное, чтобы такое доверие к молодым было и в официальном чемпионате. Мое пожелание, чтобы молодежь в КХЛ получала места в ведущих звеньях, в большинстве и в меньшинстве.

Нужны интересные, смелые решения – как с переводом Мичкова в центр. Только в этом случае молодежи обеспечен полноценный рост, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР. 

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1 комментарий

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Это же каким игровым интеллектом обладает Роман Борисович и чутьем . Не зря он закончил Омскую школу тренеров . После эпитетов Юрзинова прямая дорога в главные тренеры основной сборной страны . Самый талантливый из нового поколения тренеров - так прочувствовал с Мичковым и Танковым , что в центр определил .
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