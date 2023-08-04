Юрзинов о молодежи СКА: «Связка Мичков – Демидов сделала заявку. Иван – интересный мальчишка, с потенциалом»
Владимир Юрзинов отметил молодых форвардов СКА Матвея Мичкова и Ивана Демидова.
– Связка Мичков – Демидов сделала заявку [в матче с «Адмиралом» на Sochi Hockey Open], организовала оба гола Санкт-Петербурга. О талантах Матвея Мичкова сказано многое. А я с особым интересом слежу и за еще более молодым Иваном Демидовым, в том числе по армейской команде из МХЛ.
– Почему?
– По материнской линии я из рода Демидовых – из села Высоцкое неподалеку от Тулы. В позапрошлом веке в Тульской области были большие мануфактуры промышленника Демидова, там он набирал к себе на фабрики людей со всей области, не все были, скажем так, благополучными. Но всех его работников называли демидовскими – отсюда и пошла одна из самых популярных фамилий.
Так что за юниором из Питера Иваном Демидовым слежу ообенно внимательно. Интересный мальчишка, с потенциалом.
– Он случайно не ваш родственник?
– (смеется) Нет. Возможно, в августе удастся посетить турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Дам Ивану несколько советов, заодно и узнаю, не тульские ли у него корни, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР.
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