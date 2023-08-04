Юрзинов о молодежи СКА: «Связка Мичков – Демидов сделала заявку. Иван – интересный мальчишка, с потенциалом»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Sochi Hockey Open Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Владимир Юрзинов отметил молодых форвардов СКА Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

– Связка Мичков – Демидов сделала заявку [в матче с «Адмиралом» на Sochi Hockey Open], организовала оба гола Санкт-Петербурга. О талантах Матвея Мичкова сказано многое. А я с особым интересом слежу и за еще более молодым Иваном Демидовым, в том числе по армейской команде из МХЛ.

– Почему?

– По материнской линии я из рода Демидовых – из села Высоцкое неподалеку от Тулы. В позапрошлом веке в Тульской области были большие мануфактуры промышленника Демидова, там он набирал к себе на фабрики людей со всей области, не все были, скажем так, благополучными. Но всех его работников называли демидовскими – отсюда и пошла одна из самых популярных фамилий.

Так что за юниором из Питера Иваном Демидовым слежу ообенно внимательно. Интересный мальчишка, с потенциалом.

– Он случайно не ваш родственник?

– (смеется) Нет. Возможно, в августе удастся посетить турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Дам Ивану несколько советов, заодно и узнаю, не тульские ли у него корни, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР. 

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1 комментарий

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Иван Демидов воспитанник Дмитрова , Локомотива и Витязя . Как вдруг он стал армейским воспитанником большой вопрос .
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