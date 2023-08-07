Вилюгин о сборной судей: «Наш уровень до КХЛ все-таки недотянет. А вот в ВХЛ могли бы играть вполне»

Арбитр КХЛ Никита Вилюгин рассказал о сборной судей и подготовке к сезону.

– Как готовитесь к новому сезону?

– После окончания чемпионата отдохнул буквально дней десять и начал подготовку. Сейчас работаю в усиленном режиме – плавание, бег, тренажерный зал, лед. 24 июля начались сборы.

– Как проходят судейские сборы?

– Сначала проходим углубленное медицинское обследование. Затем сдаем нормативы – на земле и на льду. Наверняка будут лекции, семинары, разборы моментов, подробные разъяснения поправок в правила. И, как обычно, поиграем в хоккей. Каждый год у нас проходит турнир.

– По какой формуле?

– Разбиваемся на шесть команд по 10 человек. Сначала играем круговой турнир, потом – плей-офф. Полезное занятие. Это помогает встать на место игроков и, соответственно, лучше их понять, что очень помогает и способствует повышению качества работы. Кстати, в прошлом году играли не только между собой, но и с командой «Российская Пресса».

– Играете в полной экипировке?

– Нет, в своей судейской. Добавляются только клюшки и перчатки.

– Кто их судей лучше всех играет в хоккей?

– У нас много ребят, которые играют хорошо. И в этом нет ничего удивительного. Многие арбитры выступали на высоком уровне – в той же Высшей лиге. Если кого-то выделять, то назову Станислава Раминга и Владимира Мочалова.

– Сборная судей смогла бы выступать в КХЛ?

– Думаю, наш уровень до все-таки недотянет. А вот в могли бы играть вполне, – сказал Вилюгин.