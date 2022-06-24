Вайсфельд о судьях: «Там закон джунглей жестче, чем люди думают. Если плохо судишь КХЛ, зачем ты нужен в ВХЛ?»

считает, что в судейском корпусе КХЛ действует закон джунглей.

«Говорить о том, что наше судейство деградирует или, наоборот, прогрессирует, это все равно, что оценивать среднюю температуру тела по больнице. Могу сравнивать со временем, когда сам был арбитром.

Так вот, тогда были 2-3 ярко выраженных лидера, которые судили лучше остальных, а сейчас такая группа составляет 8-10 человек. И их уровень достаточно высокий, в чем я еще раз убедился, посмотрев чемпионат мира без нашей сборной и наших судей – так вот наши арбитры существенно сильнее европейских.

При этом отмечу, что, на мой взгляд, сейчас судить существенно легче, чем в мое время. Особенно людям с высокой квалификацией, тем, кто имеет высокий уровень интеллекта. Во-первых, потому что работают два главных арбитра, а, во-вторых, появилась возможность видеопросмотра. Помню, нам приходилось гадать чуть ли не на кофейной гуще, пересекла шайба линию ворот или нет, а сейчас об этом даже заморачиваться не нужно – посмотрел повтор или вообще позвонил в судейскую комнату в лиге, и все.

При этом отмечу, что даже при всех этих входящих, считаю, что судьи имеют право на ошибку, потому что они живые люди, а не роботы. Другой вопрос, что чем меньше ошибается судья, тем выше у него квалификация, тем больше он судит и, соответственно, зарабатывает денег. Но так было всегда.

«Лифты» для судей? Приблизительно так система и работает: судишь хорошо – судишь много, судишь хуже – судишь меньше, судишь плохо – не судишь это лигу вообще и, возможно, вообще заканчиваешь с профессией. Вопрос стоит именно так. Потому что спустить на «лифте» вниз – маловероятно и практически невозможно.

Ведь какой смысл пирамиды КХЛ-ВХЛ-МХЛ? Подготовка игроков. И, в том числе, подготовка судей. Но если ты плохо судишь КХЛ, то зачем ты нужен в ВХЛ, если там в очереди стоит уйма злых, голодных и молодых арбитров? Там закон джунглей жестче, чем люди думают», – сказал бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ.