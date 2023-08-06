Дамба подпишет однолетний контракт с «Аризоной» с зарплатой около 4 млн долларов в год

«Аризона» близка к подписанию Мэтта Дамбы на год и 4 миллиона долларов.

Ранее в НХЛ канадец выступал только за «Миннесоту» (с сезона-2013/14).

В минувшем сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 21:16.

В его активе 104 силовых приема (7-е место в команде) и 116 блоков (4-е).

В 6 матчах в плей-офф отметился 2 (0+2) баллами.

Всего в НХЛ Дамба провел 598 матчей и набрал 236 (79+157) очков. В 49 играх в Кубке Стэнли – 15 (5+10) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 5-летнему контракту составляла 6 млн долларов.