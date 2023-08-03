Тамбиев о том, что его не выбрали тренером сезона КХЛ: «Обидно, думал, что в тройку войду. На Дальнем Востоке сразу видно, кто есть кто»

Леонид Тамбиев рассказал об эмоциях из-за невключения в номинацию на приз тренеру сезона КХЛ.

– Не ударило по самолюбию, что вас не выбрали лучшим тренером сезона ?

– Ударило, честно скажу. Думал, что в тройку войду.

Дальний Восток настолько специфичен, что сразу видно, кто есть кто – и тренер, и игрок.

Было немного обидно, конечно. Но выбрали заслуженных людей, – сказал главный тренер « » .

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в таблице Восточной конференции, впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Салават Юлаев» (4-2 в серии), но в полуфинале конференции уступила «Ак Барсу» (2-4 в серии).

На приз лучшему тренеру прошлого сезона номинировали Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова. Награду выиграл главный тренер ЦСКА.