Тамбиев о том, что его не выбрали тренером сезона КХЛ: «Обидно, думал, что в тройку войду. На Дальнем Востоке сразу видно, кто есть кто»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Тамбиев рассказал об эмоциях из-за невключения в номинацию на приз тренеру сезона КХЛ.

– Не ударило по самолюбию, что вас не выбрали лучшим тренером сезона КХЛ?

– Ударило, честно скажу. Думал, что в тройку войду.

Дальний Восток настолько специфичен, что сразу видно, кто есть кто – и тренер, и игрок.

Было немного обидно, конечно. Но выбрали заслуженных людей, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в таблице Восточной конференции, впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Салават Юлаев» (4-2 в серии), но в полуфинале конференции уступила «Ак Барсу» (2-4 в серии).

На приз лучшему тренеру прошлого сезона номинировали Сергея Федорова, Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова. Награду выиграл главный тренер ЦСКА.

3 комментария

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Ответ FaithDevotion
Стрэнникс, едрить его налево, ты как с линкора Миссури живым выбрался?
Кейси Райбек оказался не таким крутым)
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Понторез
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Ответ Strannix
Понторез
Стрэнникс, едрить его налево, ты как с линкора Миссури живым выбрался?
+1
-1
0
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