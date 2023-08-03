Тамбиев о матче со СКА: «Хорошая победа в плане уверенности «Адмирала». Философия должна постепенно формироваться, через такие победы выстраивается командная игра»

Леонид Тамбиев высказался о победе над СКА.

« » обыграл СКА (3:2 ОТ) в матче турнира .

– Хороший матч. Мы не справлялись в самом начале, очень мощно играл.

Но мы куда надо направили ребят, они прислушались, терпели, проявили волю к победе. Это очень важно для рабочей атмосферы в начале сезона.

Хорошая победа в плане уверенности команды. Философия должна постепенно формироваться. Мне понравилось, что ребята волю к победе проявили. Молодцы.

– За счет чего удалось отыграться у СКА?

– За счет правильных действий. В первом периоде их было немного, а дальше – все больше и больше.

Важно, что выстояли «5 на 3». Был небольшой план на игру, мы направляли, и во втором и третьем периодах ребята старались выполнять [установку].

– Новые игроки уже влились в команду?

– Сейчас не может быть контролируемой команды, вылилось много новых игроков. Сейчас стоит задача сделать команду. Это не такой [простой] процесс.

Но через такие победы командная игра и выстраивается. Это небыстро, еще долгий процесс нам предстоит, много тренировок, много игр, – сказал главный тренер «Адмирала» .