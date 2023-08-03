Тамбиев о матче со СКА: «Хорошая победа в плане уверенности «Адмирала». Философия должна постепенно формироваться, через такие победы выстраивается командная игра»
Леонид Тамбиев высказался о победе над СКА.
«Адмирал» обыграл СКА (3:2 ОТ) в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
– Хороший матч. Мы не справлялись в самом начале, СКА очень мощно играл.
Но мы куда надо направили ребят, они прислушались, терпели, проявили волю к победе. Это очень важно для рабочей атмосферы в начале сезона.
Хорошая победа в плане уверенности команды. Философия должна постепенно формироваться. Мне понравилось, что ребята волю к победе проявили. Молодцы.
– За счет чего удалось отыграться у СКА?
– За счет правильных действий. В первом периоде их было немного, а дальше – все больше и больше.
Важно, что выстояли «5 на 3». Был небольшой план на игру, мы направляли, и во втором и третьем периодах ребята старались выполнять [установку].
– Новые игроки уже влились в команду?
– Сейчас не может быть контролируемой команды, вылилось много новых игроков. Сейчас стоит задача сделать команду. Это не такой [простой] процесс.
Но через такие победы командная игра и выстраивается. Это небыстро, еще долгий процесс нам предстоит, много тренировок, много игр, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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