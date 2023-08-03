Леонид Тамбиев: «В Казахстане я состоялся как тренер. С удовольствием вспоминаю вкус бешбармака»

Леонид Тамбиев высказался о периоде работы в «Сарыарке».

«Впечатления от Казахстана у меня самые приятные. Именно у вас я состоялся как тренер. Мне очень комфортно было работать со спортивным директором Житковым. С ним мы взяли не один трофей.

Могу сказать, что у Павла есть опыт, он прекрасно знает хоккейный рынок. Еще он дипломат и культурный человек. Именно Житков набирал победный состав карагандинцев и в настоящее время перерос уровень чемпионата Казахстана.

Я до сих пор люблю «Сарыарку» и карагандинских болельщиков. Они удивительны и именно они мотивировали меня. В этом карагандинцы очень схожи с фанами Владивостока. Ваши поклонники хоккея очень эмоциональны и не любят, когда команда проигрывает.

С удовольствием вспоминаю вкус казахского бешбармака. Жаль, что тогда мы не очень хорошо расстались с прежним руководством «Сарыарки», но по прошествии времени я их понимаю – президенту клуба не хотелось терять хорошего тренера, а мне хотелось двигаться дальше, ведь предложения из КХЛ дважды не поступают. Тогда мы друг друга недопоняли, но сейчас все проблемы разрешены», – сказал главный тренер « ».