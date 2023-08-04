Кравец о том, что Ткачев посетил матч «Авангарда»: «Сюрприз для меня. Хорошо, что приехал, возможно, будут изменения»

Михаил Кравец высказался о том, что Владимир Ткачев посетил матч «Авангарда» в Сочи.

Срок контракта Ткачева с « » истек 30 апреля. Сегодня, 4 августа, форвард в компании своего агента Шуми Бабаева приехал на игру омского клуба в Сочи.

«Ткачев был на трибунах? Я на трибуны не смотрел, но хорошо, что вы видели. Для меня это сюрприз, хорошо, что он приехал, возможно, будут какие-то изменения. Но это вопросы к генеральному менеджеру.

С Ткачевым я не раз общался до сегодняшнего дня, у нас с ним все вопросы решены. Я за то, чтобы Володя играл в «Авангарде», – сказал главный тренер омского клуба .

Ткачев приехал на матч «Авангарда» в Сочи. Бабаев сообщил, что будущее игрока решится в ближайшие 2 дня