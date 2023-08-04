Кравец о том, что Ткачев посетил матч «Авангарда»: «Сюрприз для меня. Хорошо, что приехал, возможно, будут изменения»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Sochi Hockey Open Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался о том, что Владимир Ткачев посетил матч «Авангарда» в Сочи.

Срок контракта Ткачева с «Авангардом» истек 30 апреля. Сегодня, 4 августа, форвард в компании своего агента Шуми Бабаева приехал на игру омского клуба в Сочи.

«Ткачев был на трибунах? Я на трибуны не смотрел, но хорошо, что вы видели. Для меня это сюрприз, хорошо, что он приехал, возможно, будут какие-то изменения. Но это вопросы к генеральному менеджеру.

С Ткачевым я не раз общался до сегодняшнего дня, у нас с ним все вопросы решены. Я за то, чтобы Володя играл в «Авангарде», – сказал главный тренер омского клуба Кравец.

Ткачев приехал на матч «Авангарда» в Сочи. Бабаев сообщил, что будущее игрока решится в ближайшие 2 дня

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