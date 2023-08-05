Ротенберг о матче с «Авангардом»: «Не стоит винить Подъяпольского, все пропущенные голы – ошибки полевых. Мы проиграли командой»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Sochi Hockey Open Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре Владислава Подъяпольского в матче с «Авангардом» (1:5).

Голкипер пропустил 4 гола в игре с омским клубом на Sochi Hockey Open.

«Всегда можно винить вратаря, на последнем рубеже непросто. Да, соперник не создал столько моментов, сколько мы создали, но они воспользовались нашими ошибками. Вратарь мог сыграть лучше, но не стоит винить его.

Плюс не надо забывать о том, что у нас идет определенный цикл подготовки, оптимальным составом мы будем играть на турнире в Санкт-Петербурге. Вы говорите про вратаря, но все наши пропущенные голы – это ошибки полевых.

Мы никого не будем обвинять в поражении. Мы проиграли командой. Это был для нас хороший спарринг, против нас соперник вышел в сильнейшем составе.

Мы бы могли взять себе в соперники команды из других лиг, как это делают многие, но мы так не хотим. Да, команда находится под нагрузками, но это не отменяет задачу выигрывать в каждом матче», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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4 комментария

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"Против нас соперник вышел в сильнейшем составе."
Мажорик что-то курит?
+6
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+6
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Ответ Denis Rumyantsev
"Против нас соперник вышел в сильнейшем составе." Мажорик что-то курит?
😄😄 такие отмазки у него как у ребёнка..,
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Выигрывает тренер Ротенберг, а проигрывает - вся команда ))
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кудрявый жиденько обделался и ищет оправдания
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